صحة وبیئة

الأنواء الجوية: توقعات بإرتفاع طفيف لدرجات الحرارة

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في عموم البلاد بدءاً من يوم غد السبت لهذا اليوم الجمعة.

وقال الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة "ان الطقس في المناطق الشمالية سيكون غائم جزئياً ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، والرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة 10 – 20 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية 6 – 8 كيلومتر.

أما في المنطقتين الوسطى والجنوبية "سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن يوم أمس، والرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة 10 – 20 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية 6 – 8 كيلومتر.

وأضاف بيان الهيئة "ان طقس البلاد ليوم غد السبت، سيكون غائماً جزئياً واحيانا غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

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