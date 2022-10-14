لبنان يبدأ بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم رغم المخاوف بشأن سلامتهم

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر ان يبدأ لبنان بإعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم، في نهاية الأسبوع المقبل، وفق ما اعلن الرئيس اللبناني ميشال عون.

وقال ميشال عون، ان بلاده ستبدأ في نهاية الأسبوع المقبل، بإعادة السوريين إلى بلادهم على دفعات، وذلك على الرغم من المخاوف بشأن سلامتهم، والتي ابدتها جماعات حقوقية.

ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياسا إلى عدد السكان، حيث يُقدر عددهم بأكثر من 6 ملايين، لا يملك معظمهم أوراقا نظامية، ونحو 20 بالمئة يعيشون داخل عشرات المخيمات المتوسطة والصغيرة، وأغلبهم ينحدرون من مناطق معارضة، مثل حمص وحلب وإدلب وريف دمشق الجنوبي والشرقي وحماة ودرعا، وظروفها وفق خبراء غير مشجعة للعودة.

واعلن وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين، في يوليو/تموز عن خطة لإعادة حوالي 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريا، مستندا في ذلك إلى أن سوريا أصبحت آمنة إلى حد كبير بعد أكثر من عقد على نشوب الحرب.

وتستند الحكومة اللبنانية في خطة إعادة السوريين إلى بلدهم على عدم توقيع لبنان على اتفاقية اللجوء الدولية سنة 1951، وتعتبر أنها غير مجبرة على الالتزام بها. ويمنح لبنان السوريين صفة "نازحين" وليس "لاجئين"، كونه لم يوقع على اتفاقية اللجوء الدولية في حين يشدد خبراء على عدم الصحة القانونية لمصطلح "النازحين"، ويعتبرون أن السلطات تتذرع بالتسمية لمنع التوطين، بينما الاعتراف بصفة اللجوء لا يعني توطينهم لاحقا.