فيضانات وسيول في استراليا تجبر السلطات على إجلاء الالاف جنوب البلاد

أربيل (كوردستان24)- غمرت الفيضانات والسيول شوارع المدن في جنوب استراليا، فيما حثت السلطات الاسترالية الآلاف من الأشخاص على مغادرة منازلهم بعد يومين من هطول أمطار متواصلة تسببت في فيضان مياه الأنهار وحدوث سيول عارمة غمرت شوارع وبيوت المناطق المتضررة.

ووفق مسؤولين فقد تعرضت أجزاء كبيرة من ولاية فيكتوريا وجنوب نيو ساوث ويلز والمناطق الشمالية من جزيرة تسمانيا إلى ظروف مناخية قاسية، واستقبل بعضها منذ مساء يوم الأربعاء كميات أمطار عادة ما تسقط في أكثر من شهر.

وقال دين نارامور خبير الأرصاد لتلفزيون (إيه.بي.سي) "أدى هطول الامطار الغزيرة إلى فيضانات عارمة وواسعة النطاق.. مع تعرض بعض الأنهار لفيضانات قياسية، وسيستمر هذا مع التحرك باتجاه المصب وسيزداد الأمر سوءاً".

ودعت السلطات الأسترالية آلاف المواطنين إلى إخلاء منازلهم جنوب شرق البلاد، بعدما تسببت أمطار غزيرة تهاطلت منذ يومين، وتسببت في سيول وفيضانات كبيرة.

وقد وصل العديد من الأنهار في فيكتوريا، بما في ذلك ماريبيرنونج غرب ملبورن وجولبورن شمالاً إلى مستويات مرتفعة جداً، أدت إلى فيضانات شديدة واستلزمت إجلاء السكان ليلاً، وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يمشون في مياه تصل إلى مستوى الركبة مع حيواناتهم الأليفة، بينما جرى إنقاذ بعضهم وإجلائهم على متن قوارب.

أما في تسمانيا، فاشتدت أزمة الفيضانات لتتم عمليات الإجلاء خلال الليل، بينما أمضى مئات السكان جنوب نيو ساوث ويلز الليل في مراكز للإيواء، وبحسب مسؤولين من المتوقع أن تنحسر الأمطار الغزيرة مساء الجمعة، غير أن الفيضانات قد تتواصل إلى غاية مطلع الأسبوع.

المصدر: فرانس برس