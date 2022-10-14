سیاسة

مسرور بارزاني يهنئ السوداني بتكليفه لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني السوداني

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، محمد شياع السوداني بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وكتب رئيس الحكومة في حسابه بموقع تويتر قائلاً: "هنأنا اليوم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف: "نبدي دعمنا التام لتشكيل حكومة شاملة تعمل من أجل تحقيق مصلحة العراقيين كافة، وتعزيز الثقة الحقيقية بين أربيل وبغداد".

وأكد رئيس الحكومة بالقول: "من واجب هذه الحكومة أن تدافع عن حقوق كل المكونات، وأن تؤدي مهمتها بروح الشراكة الحقيقية، وتستعيد ثقة الناس الذين يتطلعون إلى غد أفضل".

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