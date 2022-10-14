سیاسة

مسرور بارزاني يُعزّي عوائل ضحايا الحادث المروري في أربيل

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کوردستان مسرور بارزاني تعزية حادث مأساوي

أربيل (كوردستان24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان برقية تعزية عوائل ضحايا الحادث المروري المأساوي الذي حدث ليلة أمس في أربيل والذي خلّف خمسة قتلى ومصابين إثنين.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في برقية تعزية لعوائل ضحايا الحادث المأساوي "السادة شوان شيخ أحمد وعائلة الحاج معتصم الحاج سعيد، ببالغ الحزن تلقيت نبأ وفاة خمسة من أفراد أُسركم بسبب حادث مأساوي في مدينة أربيل".

وأضاف رئيس الحكومة "أتقدم إليكم بخالص التعازي والمواساة، وأشاطركم أحزانكم".

وتابع بارزاني قائلاً "أسال الله أن يسكنهم فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

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