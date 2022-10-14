سیاسة

بلاسخارت للسوداني: نتوقع أن يمهد تشكيل الحكومة الطريق لبرنامج يعالج القضايا العالقة

باسم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، أود ان أتوجه اليكم بخالص التهنئة بمناسبة تكليفكم رئيساً للوزراء في جمهورية العراق
author_image مظفر مزوري
العراق الامم المتحدة بلاسخارت محمد شياع السوداني الحكومة العراقية

أربيل (كوردستان24)- هنأت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، المكلف بتشكيل الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، وتوقعت ان يمهد تشكل الحكومة الطريق لبرنامج حكومي يعالج القضايا العاجلة والعالقة.

وقالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت في برقية تهنئة لمحمد شياع السوداني "باسم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، أود ان أتوجه اليكم بخالص التهنئة بمناسبة تكليفكم رئيساً للوزراء في جمهورية العراق".

وأضافت بلاسخارت "نأمل ونتوقع بأن يمهد تشكيل الحكومة الطريق لبرنامج حكومي يعالج قائمة الطويلة من القضايا العاجلة والعالقة ويلبي احتياجات الشعب العراقي".

وختمت برقيتها بقولها "أتمنى لكم التوفيق في مهمتكم المقبلة وأتطلع الى العمل معكم".

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