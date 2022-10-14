إقالة وزير المال البريطاني من منصبه

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير المال البريطاني كواسي كوارتنغ بأن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أقالته من مصبه بعدما أحدثت خطتهما اضطرابات في الأسواق.

وقال وزير المال البريطاني كواسي كوارتنغ في بيان له اليوم على صفحته الرسمية في تويتر "طلبتِ مني التنحي عن منصب وزيرك للمال، وأنا قبلت".

وذكرت تقارير إعلامية عدة في وقت سابق بأن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أقالت الوزير بعدما عاد قبل الأوان من اجتماعات في واشنطن، ويرتقب بأن تعقد ليز تراس أول مؤتمر صحفي لها في داونينغ ستريت في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وأدى خبر إقالة وزير المال البريطاني كواسي كوارتنغ الى هبوط الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 1.1% ليسجل 1.1199 دولاراً.

وكان من المقرر أن يختتم كوارتنغ اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في واشنطن نهاية الأسبوع الجاري حيث وجّهت إليه المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا انتقادات بينما أشارت إلى وجوب وضع سياسات متماسكة منسجمة.

المصدر: فرانس برس