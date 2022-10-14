سیاسة

العاهل الأردني يهاتف رشيد ويبلغه بوقوف بلاده إلى جانب العراق

انتخب البرلمان العراقي أمس الخميس لطيف رشيد رئيساً للبلاد لينهي بذلك شللاً استمر عاماً بعد الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول أكتوبر الماضي
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العاهل الأردني وعبد اللطيف رشيد
العاهل الأردني وعبد اللطيف رشيد
العراق العراق رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد

أربيل (كوردستان 24)- أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني اليوم الجمعة وقوف بلاده إلى جانب العراق في الحفاظ على أمنه واستقرار.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه عبد الله الثاني لتهنئة عبد اللطيف رشيد بانتخابه رئيساً للعراق، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

وذكرت الوكالة أن العاهل الأردني أكد خلال المكاملة "حرص الأردن على مواصلة توطيد العلاقات مع العراق الشقيق، وتوسيع التعاون وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، ويخدم قضايا الأمة".

وجدد الملك "التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب العراق وشعبه العزيز في الحفاظ على أمنه واستقراره"، كذلك أعرب عن تمنياته للرئيس الجديد "بالتوفيق وللشعب العراقي الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار".

وانتخب البرلمان العراقي أمس الخميس لطيف رشيد رئيساً للبلاد لينهي بذلك شللاً استمر عاماً بعد الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول أكتوبر الماضي.

وكان رشيد (78 عاماً)، وهو مهندس، وزيراً للموارد المائية من 2003 إلى 2010، وقد فاز بفارق كبير على منافسه برهم صالح، الذي كان يسعى للفوز بفترة ثانية.

وكلف رشيد فور فوزه محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة، وأمامه الآن 30 يوماً لإكمال تشكيلته وتقديمها إلى البرلمان للموافقة عليها. وسبق أن تولى السوداني (52 عاماً) منصب وزير حقوق الإنسان، ومنصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

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