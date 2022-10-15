ارتفاع عدد قتلى انفجار منجم فحم في تركيا إلى 40 شخصاً

أربيل (كوردستان 24)- ارتفع عدد قتلى الانفجار الذي وقع في منجم فحم شمالي تركيا، إلى 40 شخصاً، وفق ما أكّده وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت.

يأتي ذلك، بعد ساعاتٍ من تصريحٍ لـ صويلو، أعلن فيه عن بقاء 15 شخصاً عالقين في المنجم الذي كان يعمل فيه 110 عاملاً لحظة وقوع الانفجار.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت، الجمعة، عن مقتل 22 عاملاً وإصابة 28 آخرين على الأقل، جراء انفجار منجم فحم بولاية بارتين شمالي البلاد، في وقتٍ تمكّنت فرق الإنقاذ من إخراج 14 آخرين.

وقالت السلطات التركية إن فرق الإنقاذ تحاول إنقاذ عشرات العمال الآخرين العالقين داخل المنجم على عمق يصل لنحو 300 متراً تحت الأرض.

وفي تصريح صحفي أمام المنجم المنكوب، أوضح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن الانفجار تسبب بمحاصرة 49 شخصاً في المنطقة الخطرة داخل المنجم.

وأشار صويلو إلى وجود بعض العمال "لم تتمكن فرق الإنقاذ من إخلائهم".

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، قد أكد في تصريحاتٍ سابقة، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.

وتعدٌّ هذه الحادثة ليست الأولى التي تتعرض لها المناجم في تركيا، إذ سبق ولقي 301 شخصاً مصرعهم عام 2014، جراء حريقٍ داخل منجم فحم ببلدة سوما غربي البلاد.