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قتلى وجرحى جراء انفجار منجم فحم في تركيا

author_image Kurdistan24 اربیل
ترکیا منجم الفحم انفجار ضحايا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات التركية، الجمعة، عن مقتل 22 عاملاً وإصابة 28 آخرين على الأقل، جراء انفجار منجم فحم بولاية بارطن شمالي البلاد، في وقتٍ تمكّنت فرق الإنقاذ من إخراج 14 آخرين.

وفي تصريح صحفي أمام المنجم المنكوب، أوضح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن الانفجار تسبب بمحاصرة 49 شخصاً في المنطقة الخطرة داخل المنجم.

وأضاف أن فرق الإنقاذ "انتشلت جثث 14 عاملاً، فيما نُقِل 7 جرحى إلى المستشفى، بينهم 3 في حالة خطرة"، مشيراً إلى استمرار أعمال إنقاذ بقية المحاصرين، بحسب وكالة الأناضول.

من جانبه، أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.

حادثة الانفجار تلك، ليست الأولى في تركيا، فسبق أن لقي 301 شخصاً مصرعهم عام 2014، جراء حريقٍ داخل منجم فحم ببلدة سوما غربي البلاد.

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