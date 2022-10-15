الملك سلمان لـ عبد اللطيف رشيد: نسعى لتعزيز العلاقات المشتركة

أربيل (كوردستان24)- قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الجمعة، إن بلاده ستسعى لتعزيز العلاقات المشتركة مع العراق.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الملك سلمان بن عبد العزيز بعث برقية تهنئة للرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق.

وقال الملك سلمان في برقية التهنئة "يسرنا بمناسبة انتخابكم وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، مشيدين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، التي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

كما بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة للرئيس العراقي بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية.

وانتخب البرلمان العراقي يوم الخميس لطيف رشيد رئيساً للبلاد لينهي بذلك شللاً استمر عاماً بعد الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول أكتوبر الماضي.

وكان رشيد (78 عاماً)، وهو مهندس، وزيراً للموارد المائية من 2003 إلى 2010، وقد فاز بفارق كبير على منافسه برهم صالح، الذي كان يسعى للفوز بفترة ثانية.

وكلف رشيد فور فوزه محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة، وأمامه الآن 30 يوماً لإكمال تشكيلته وتقديمها إلى البرلمان للموافقة عليها. وسبق أن تولى السوداني (52 عاماً) منصب وزير حقوق الإنسان، ومنصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية.