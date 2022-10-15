حسابك الشخصي على الفيسبوك في خطر.. تحذيرٌ لمستخدمي الهواتف الذكية

أربيل (كوردستان 24)- حذَرت شركة ميتا مستخدمي هواتف آندرويد وآيفون، من عمليات اختراق صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت مؤخراً أكثر من 400 تطبيق مصمم خصيصاً لسرقة كلمات المرور لحسابات الفيسبوك.

وأكدت الشركة التي تملك فيسبوك وإنستغرام وواتساب، أن تلك التطبيقات "أُدرِجت في متجر Google Play و Apple App Store، وأخفيت في هيئة محرري صور وألعاب وخدمات VPN، وتطبيقات أخرى بهدف خداع المستخدمين".

وقالت ميتا "عندما يُثبّت المستخدم التطبيق الضار، قد يُطلب منه تسجيل الدخول باستخدام Facebook قبل أن يتمكن من استخدام ميزاته الموعودة"، منوّهةً "في حالة الدخول سيسرق البرنامج اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم".

وأوصت الشركة التي تُعدُّ واحدة من أكبر خمس شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية، المستخدمين باتخاذ عدة خطواتٍ لحماية حساباتهم، أولها إعادة تعيين وإنشاء كلمات مرور قوية جديدة.

كذلك عدم إعادة استخدام كلمة المرور عبر مواقع ويب متعددة، إضافةً إلى تشغيل تنبيهات تسجيل الدخول حتى يتم الإعلام إذا حاول شخصٌ ما الوصول إلى الحساب.

كما أوصت الشركة المستخدمين بضرورة تمكين المصادقة ذات العاملين، ويفضل أن يكون ذلك باستخدام تطبيق Authenticator، لإضافة طبقة أمان إضافية إلى الحساب الشخصي.