واشنطن تعتزم دعم أوكرانيا بمزيدٍ من المساعدات العسكرية بقيمة 725 مليون دولار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها بصدد إرسال مساعداتٍ عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار، تتضمن ذخائر ومركبات.

يأتي ذلك، في وقتٍ أعلنت كييف استعادة أكثر من 600 منطقة خلال شهر من هجومها المضاد شرقي البلاد وجنوبها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن تلك المساعدات التي لن تشمل دفاعات جوية، تأتي في أعقاب الهجمات الصاروخية الأخيرة على أكرانيا، بحسب رويترز.

من جانبه، أعلن البنتاغون أن حزمة المساعدات، تتضمن ذخائر منظومة راجمات الصواريخ "هيمارس"، وأسلحة مضادة للدبابات وصواريخ "هارم" المضادة للإشعاعات والرادارات، ومركبات عسكرية ومعدات طبية.

وجدّد بلينكن وقوف بلاده إلى جانب أوكرانيا في دفاعها عن أراضيها ضد الهجمات التي تشنها موسكو خلال الحرب المعلنة منذ الـ 24 فبراير شباط 2022.

وأضاف "القدرات التي نقدمها تُقيّم بعناية لإحداث أكبر قدر من الاختلاف في ساحة المعركة في أوكرانيا".

وبهذه الحزمة، ترفع واشنطن قيمة إجمالي مساعداتها العسكرية لأوكرانيا إلى 18.3 مليار دولار، بعد أن سبق لها أن قدّمت مساعداتٍ بأكثر من 16.8 مليار دولار منذ بدء الحرب الروسية.

وأعلنت كييف في وقتٍ سابق، عن تسلّمها منظومة دفاع جوي من طراز (إيريس- تي) من ألمانيا، ضمن حزمة مساعدات عسكرية وعدت بها الدول الغربية.

في وقتٍ قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن بلاده ستتسلم من الولايات المتحدة أنظمة (ناسامز) الصاروخية المضادة للطائرات خلال شهر أكتوبر تشرين الأول الجاري.