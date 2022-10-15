الرئيس العراقي الجديد يتسلم قصر السلام في هذا الموعد

أربيل (كوردستان24)- كشفت وسائل إعلام محلية موعد مراسيم استلام وتسليم رئاسة الجمهورية العراقية في قصر السلام بالعاصمة بغداد.

وأضافت أن مراسيم استلام وتسليم الرئاسة بين الرئيسين السابق برهم صالح والحالي عبد اللطيف رشيد ستجري يوم غدٍ الأحد.

وانتخب البرلمان العراقي يوم الخميس لطيف رشيد رئيساً للبلاد لينهي بذلك شللاً استمر عاماً بعد الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول أكتوبر الماضي.

وكان رشيد (78 عاماً)، وهو مهندس، وزيراً للموارد المائية من 2003 إلى 2010، وقد فاز بفارق كبير على منافسه برهم صالح، الذي كان يسعى للفوز بفترة ثانية.