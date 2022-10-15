الدفاع العراقية توافق على قبول عددٍ من طلبة كوردستان في الكلية العسكرية

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة البيشمركه، إنها حصلت على موافقة وزارة الدفاع العراقية لقبول مواطني إقليم كوردستان الراغبين بالانضمام إلى الكلية العسكرية في بغداد.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها، أنه "يمكن لأي شخص يرغب بالانضمام للدورة، ملء استمارة التقديم عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع".

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، السبت، عن فتح باب التسجيل لطلاب المرحلة الإعدادية بفروعها (الأدبي والعلمي والتجاري والصناعي) الراغبين بالتطوع في الكلية العسكرية اعتباراً من تاريخ 15/10/2022 ولغاية 25/10/2022".

وأشار بيان وزارة البيشمركه، إلى أن الموافقة تمّت "بعد الاتصال والتنسيق بين رئيس أركان وزارة البيشمركة، الفريق الركن، عيسى عُزير، مع وزارة الدفاع العراقية، لقبول عددٍ من مواطني كوردستان في الكلية العسكرية الأولى في الرستمية".

وأدناه الشروط المطلوبة للتسجيل

1- عراقي ومن أبوين عراقيين.

2- كامل الأهلية ولا يقل عمره عند تقديم الطلب عن (18) سنة ولا يزيد على (22) سنة للمدنيين ولا يزيد عن (٢٤) للعسكريين الذين امضوا ثلاث سنوات في الخدمة العسكرية بصورة حسنة.

3- حسن السيرة والسلوك.

4- حائز على شهادة الدراسة الإعدادية بفرعيها العلمي أو الأدبي للعام الدراسي (2020– 2021/ 2021 – 2022) بمعدل لا يقل عن (70%) فما فوق.

5- ان يكون المتقدم من خريج الدراسة الإعدادية بفرعيها التجاري أو الصناعي وللأقسام (سيارات، كهرباء، إلكترونيك) بمعدل لا يقل عن (80%) فما فوق وللسنوات المذكورة آنفاً.

6- يستثنى أبناء الشهداء من شرط المعدل.

7- قد اجتاز المقابلة من اللجنة المشكلة في وزارة الدفاع.

8- غير منتمي لأي حزب او حركة أو تيار أو جهة سياسية.

9- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة من محكمة عسكرية أو بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف من محكمة غير عسكرية.

10- غير مفصول أو منسحب من أي دورة من الدورات المفتوحة في الكليات العسكرية أو فاشل في الدراسة فيها أو مرتكب لجريمة الغياب أو الهروب من الجيش.

11- مستوفي لشروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية والنفسية بقرار من لجنة طبية مختصة.

12- لا يقل طوله عن (165) سنتيمتراً.

المستمسكات المطلوبة

1- استمارة التقديم الإلكتروني بعد ملئها تسحب نسخة وتجلب عند المراجعة للكلية العسكرية الأولى.

2- هوية الأحوال المدنية ذات الختم الفسفوري للمتقدم والوالدين وشهادة الجنسية أو البطاقة الموحدة (أصلية مع 4 نسخ مصورة ملونة) وفي حالة وفاة أحد الوالدين أو كلاهما تجلب شهادة الوفاة (طبق الأصل ونسخة مصورة ملونة عدد 4).

3- بطاقة السكن (أصلية مع 4 نسخ مصورة ملونة).

4- تأييد سكن مصادق عليه من قبل الناحية أو القضاء يحتوي على صورة المتقدم مع ذكر أقرب نقطة دالة (أصلي مع 4 نسخ مصورة ملونة).

5- وثيقة مدرسية مصادقة من مديرية تربية المحافظة (أصلية مع 4 نسخ مصورة ملونة).

6- كتاب تأييد استمرار بالخدمة العسكرية ونموذج تقييم الامرين للمتقدمين العسكريين.

7- صورة شخصية (عدد 4)

8- عقد زواج المتقدم أو الأب أو الأخ أو العم (أصلي مع 4 نسخ مصورة ملونة).

9- على المتقدمين من أبناء الشهداء جلب كتاب تأييد استشهاد من مؤسسة الشهداء معنون إلى وزارة الدفاع الكلية العسكرية الأولى لسنة ۲۰۲۲، لغرض الاستثناء من شرط المعدل.

10-البطاقة التموينية (أصلية مع 4 نسخ مصورة ملونة).

11- توضع كافة المستمسكات المذكورة في فايل مانيلا (اللون الأزرق للفرع العلمي) و(اللون الأصفر للفرع الأدبي) و(اللون الأخضر للفرع الصناعي والتجاري) و(اللون الأحمر لأبناء الشهداء) و(اللون الأبيض للعسكريين).