سیاسة

نيجيرفان بارزاني يعزّي عوائل ضحايا انفجار منجم الفحم في تركيا

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کوردستان رئيس اقليم كوردستان منجم الفحم الضحايا

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، عن تعازيه لعوائل ضحايا انفجار منجم الفحم في ولاية بارطن شمالي تركيا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وكتب في تغريدةٍ على حسابه في تويتر باللغة الإنكليزية: "أفكاري وصلواتي مع ضحايا انفجار منجم الفحم في تركيا، وأتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وأحبائهم، وأتمنى الشفاء العاجل لعمال المنجم الجرحى".

وارتفعت ضحايا حادث انفجار منجم الفحم شمالي تركيا إلى28 قتيلاً وإصابة 28 آخرين على الأقل، فيما تمكّنت فرق الإنقاذ من إخراج 14 آخرين.

وفي وقتٍ سابق، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.

وحادثة الانفجار ليست الأولى في تركيا، فسبق أن لقي 301 شخصاً مصرعهم عام 2014، جراء حريقٍ داخل منجم فحم ببلدة سوما غربي البلاد.

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