سیاسة

مصدر يكشف حقيقة "تدهور الوضع الصحي" لرئيس الجمهورية

انتخب البرلمان العراقي يوم الخميس، عبد اللطيف رشيد رئيساً للعراق بعد عام من إجراء الانتخابات النيابية
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد
رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد
العراق العراق عبد اللطيف رشيد لطيف رشيد

أربيل (كوردستان 24)- نفى مصدر مطلع اليوم السبت صحة الأنباء التي تحدثت عن تدهور الوضع الصحي لرئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد.

جاء ذلك بعد أنباء تداولتها صفحات على المنصات الرقمية زعمت فيها أن رشيد أصيب بجلطة بعد يومين من انتخابه رئيساً للجمهورية.

وقال رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى لكوردستان 24، إن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية "ممتاز".

وأشار عيسى إلى أن رشيد لا يواجه أي مشكلة صحية، نافياً في الوقت نفسه جميع الأنباء التي تحدثت عن تدهور صحته أو نقله إلى المستشفى.

وانتخب البرلمان العراقي يوم الخميس، عبد اللطيف رشيد رئيساً للعراق بعد عام من إجراء الانتخابات النيابية، لينهي بذلك جموداً سياسياً غير مسبوق.

وكلف رشيد فور فوزه محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة.

ومن المقرر أن يتسلم رشيد قصر السلام من سلفه برهم صالح في مراسم رسمية تنطلق يوم غد الأحد.

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