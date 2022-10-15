السوداني يتلقى أول رسالة من ماكرون بعد تكليفه بتشكيل الحكومة

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت على أهمية العلاقات الثنائية التي تربط بلاده بالعراق.

جاء ذلك في رسالة بعثها ماكرون إلى رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني أن الرسالة "تضمّنت تأكيداً على أهمية العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا، وتمنّيات الرئيس ماكرون بالنجاح والتقدّم للعراق حكومة وشعباً، ودوام الاستقرار والازدهار".

وهذه أول رسالة يتلقاها السوداني منذ تكليفه يوم الخميس بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة بعد عام على إجراء الانتخابات التشريعية.