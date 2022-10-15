سیاسة

مسرور بارزاني يعزّي ذوي ضحايا انفجار منجم الفحم في تركيا

لقي 41 شخصاً حتفهم إثر انفجار المنجم، الواقع على عمق 350 متراً تحت الأرض
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
العراق منجم تركيا كوردستان مسرور بارزاني بارتين

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت ذوي ضحايا الانفجار الذي وقع في منجم بمدينة أماسرا التركية، وأودى بحياة العشرات.

وعبّر مسرور بارزاني، في رسالة إلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر وذوي ضحايا الانفجار.

ولقي 41 شخصاً حتفهم إثر انفجار المنجم، الواقع على عمق 350 متراً تحت الأرض، في محافظة بارتين شمال تركيا، فيما لا تزال جهود العزل والتبريد مستمرة.

وفي عام 2014، قضى نحو 300 عامل في بلدة سوما الواقعة على بعد 350 كيلومتراً جنوبي إسطنبول، في أسوأ كارثة يشهدها قطاع التعدين في تركيا.

 

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