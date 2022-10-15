سیاسة

واشنطن تحدد مسار علاقاتها مع "حكومة السوداني" وترهنها بالاتفاقية الاستراتيجية

"التقدم في تحقيق مصالحنا المشتركة مهم للعراقيين"
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السفيرة الأمريكية لدى العراق
السفيرة الأمريكية لدى العراق
العراق

أربيل (كوردستان 24)- قالت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي اليوم السبت إن اتفاقية الإطار الاستراتيجي سترسم مسار علاقاتها مع الحكومة العراقية الجديدة.

ووقعت بغداد وواشنطن الاتفاقية عام 2008، ثم دخلت حيز التنفيذ في 2009، وتهدف في الأساس إلى إرساء تعاون مشترك وطويل المدى في مجالات عدة، ومنها السياسية والدبلوماسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والصحية والتكنولوجيا والقانون والقضاء.

وسبق أن هنأت رومانوسكي رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني بتكليفه لتشكيل الحكومة، وقالت إن بلادها ملتزمة بدعم العراق.

وقالت رومانوسكي على حسابها في موقع تويتر "ستوجه اتفاقية الإطار الاستراتيجي علاقاتنا مع الحكومة العراقية الجديدة".

وأضافت أن "التقدم في تحقيق مصالحنا المشتركة مهم للعراقيين: عراق يحارب الفساد ويخلق فرص العمل، وعراق مستقر من خلال مؤسسات أمنية حكومية قوية وخالٍ من داعش، وعراق مرن للتعامل مع التغير المناخي".

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