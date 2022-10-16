الرئيس الصيني: لن نتخلى عن حق استخدام القوة في قضية تايوان

أربيل (كوردستان24)- افتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ الأحد أعمال المؤتمر الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين بخطاب قوي قال فيه، إن بكين لن تتخلى عن حق استخدام القوة في حل قضية تايوان.

وانطلقت أعمال المؤتمر الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني يوم الأحد في بكين، والذي سيمنح الرئيس شي جينبينغ ولاية ثالثة لخمس سنوات أخرى على رأس السلطة.

وقال الرئيس الصيني إن "حل قضية تايوان تعود إلى الشعب الصيني وإن بكين لن تتخلى عن حق استخدام القوة".

وأضاف أن "الصين ستسرع في بناء جيش على مستوى عالمي وتعزز قدرتها على بناء قدرة ردع استراتيجية"، مؤكداً أنه "يجب أن تلتزم الصين بقيادة الحزب المطلقة للجيش".

وأكد "أننا خضنا بحزم نضالاً قوياً ضد النزعة الانفصالية والتدخل وأظهرنا عزمنا القوي وقدرتنا على حماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها ومعارضة استقلال تايوان"، مشيراً إلى رفض بكين "عقلية الحرب الباردة في الدبلوماسية الدولية".

وتفاقمت التوترات بين واشنطن وبكين بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان مطلع آب أغسطس الماضي، رغم التحذيرات المتكررة من الصين.

وتعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسلطة الصين على تايوان من الناحية الدبلوماسية، لكن بكين تستاء من العلاقات الوثيقة بين واشنطن والجزيرة التي تعدها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.