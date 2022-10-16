صحة وبیئة

هيئة الأنواء: انخفاض جديد بدرجات الحرارة الأسبوع الحالي

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء حالة الطقس درجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت انخفاضاً جديداً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين، سيكون صحوا مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس صحوا في المنطقة الجنوبية ، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضح أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية ، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

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