بالوثيقة... محامي يقدم طلبا لمنع الكاظمي ووزرائه من مغادرة العراق

أربيل (كوردستان 24)- قدم محامٍ عراقي اليوم الأحد، طلبا الى جهاز الإدعاء العام، لمنع سفر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتشكيلته الحكومية الى خارج العراق، حتى الإنتهاء من الإجراءات التحقيقية في تهم فساد اداري ومالي.

وطالب المحامي في الوثيقة، بمنع سفر "جميـع أصـحـاب الـــدرجات الخاصـة فـي حكومة تصريف الأعمال من مدير عام فما فوق".

كما طلب المحامي من جهاز الادعاء "منع كل من مصطفى الكاظمي واحسان عبد الجبار ومشرق عباس وكاظم هيلان السهلاني ومهند نعيم وحسين علاوي ونبيل جاسم وطيف سامي محمد، وجميع كابينـة الكاظمي الوزاريـة ومستشـاري وجميـع الـوكلاء والمديرين العامين وخصوصا مدير عام مصرف الرافدين( عبد الحسن جمال عبد الله) ومدير عام الهيئة العامة للضرائب( محمد حمزة مصطفى) من السفر الى خارج العراق".

ودعا المحامي باستمرار المنع حتى التأكد من بـراءة ذمـمهم القانونيـة وأنتهـاء كافة الاجراءات التحقيقيـة والقضائية الخاصة بهم من فساد مالي واداري وهدر للمال العام.