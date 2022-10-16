سیاسة

السوداني: لن نسمح بأن تُستباح أموال العراقيين

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العراق السوداني الفساد

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الحكومة العراقية المُكلّف، محمد شياع السوداني، إنه لن يتوانَ أبداً في اتخاذ إجراءاتٍ حقيقية "لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".

وفي تغريدةٍ له على تويتر، أكّد السوداني على وضع هذا الملف في أولويات برنامجه الحكومي، قائلاً "لنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".

وكان الرئيس العراقي المنتخّب، عبد اللطيف رشيد، قد كلّف مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وانتخب مجلس النواب العراقي في الـ 13 اكتوبر تشرين الأول الجاري، بأغلبية الأصوات، عبد اللطيف رشيد، رئيساً جديداً للبلاد التي شهدت أزمةً سياسية استمرت عاماً كاملاً.

 

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