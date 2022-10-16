سیاسة

إصابة سيدة في قصفٍ لمسيّراتٍ تركيّة على ناحية سيدكان شمالي أربيل

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان اربيل الطائرات التركية سيدكان

أربيل (كوردستان 24)- أصيبت سيدة في الثلاثين من العمر، جراء قصفٍ جوي من مسيّرات تركية، اليوم الأحد، على ناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران شمالي مدينة أربيل.

وقال رئيس بلدية سيدكان، إحسان جلبي، لـ كودرستان 24، إن مسيّراتٍ تركية "قصفت بعد ظهر اليوم، عدة مناطق بمنطقة برادوست التابعة لناحية سيدكان، تسبب بإصابة سيدةٍ ثلاثينية تدعى شرمين أسعد".

وأضاف "السيدة المصابة تتحدر من منطقة لولان على حدود سيدكان، وكانت في زيارةٍ لأقاربها عندما حدث القصف، وأُرسِلت للمركز الطبي لتلقي العلاج".

وتابع "بعد القصف الأول، عادت المسيرات وقصفت منتجعات روبي ورواليان التابعة لمنطقة لولان"، وفق رئيس بلدية سيدكان خلال حديثٍ لـ كوردستان 24.

وفي وقتٍ سابق، واصلت المدفعية التركية قصف ناحية سيدكان لمدة اسبوعين متتالين، تقول أنقرة إنها تستهدف مقرات حزب العمال الكوردستاني.

 

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