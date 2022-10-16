نيجيرفان بارزاني يؤكد على أهمية استمرار دعم التحالف الدولي للقضاء النهائي على داعش

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والقائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ماثيو مكفارلان، اليوم الأحد، على أهمية استمرار دعم التحالف الدولي للعراق وإقليم كوردستان لحين القضاء النهائي على خطر داعش.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان أن نيجيرفان بارزاني استقبل ماثيو مكفارلان وبحث معه "آخر التطورات الأمنية وتهديدات مخاطر الإرهاب ومواجهة داعش في العراق وسوريا ومذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعتها البنتاغون مع العراق وإقليم كوردستان، وعملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة".

وأكد الجانبان على "أهمية استمرار المساندة والدعم من جانب التحالف الدولي للعراق وإقليم كوردستان لحين القضاء النهائي على داعش والتخلص من خطره وتهديده لأمن واستقرار العراق وسوريا والمنطقة بصورة عامة".

وشدد الجنرال مكفارلان "التأكيد على التزام التحالف الدولي بمواصلة دعم العراق وإقليم كوردستان في الحرب على الإرهاب، وضرورة التعاون والتنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة في مواجهة داعش".

وفي جانبٍ آخر من اللقاء تم مناقشة "الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، ومستجدات العملية السياسية وانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية العراقية".