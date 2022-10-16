ریاضة

مدرب أربيل يقدّم استقالته وإدارة النادي تجتمع لتحديد مصيره

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کوردستان كوردستان نادي أربيل نزار محروس

أربيل (كوردستان 24)- قدّم مدرب نادي أربيل الرياضي لكرة القدم، نزار محروس، استقالته من منصبه، على خلفية النتائج السيئة التي حققها خلال جولتين من بطولة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

جاء ذلك، بعد انتقاداتٍ وُجِّهت لأداء النادي خلال المباراة التي خسرها أمام نادي الكهرباء بهدفٍ دون رد،  على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل، ضمن الجولة الثانية لمنافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرّر أن يجتمع مجلس إدارة نادي أربيل، مساء اليوم الأحد، لمناقشة قرار محروس الذي تولّى مهمة التدريب منذ ديسمبر كانون الأول 2021، وأنقذ النادي من الهبوط إلى الدرجة الأولى.

وخاض نادي أربيل حتى الآن مبارتين اثنتين، خسر بهدفين لهدف خارج أرضه أمام نادي كربلاء، فيما خسر المباراة الثانية على أرضه وبين جمهوه أمام نادي كهرباء بهدف دون رد.

 

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