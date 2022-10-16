تتصدرها الخدمات.. السوداني يبلغ بلاسخارت بأولويات برنامجه الحكومي

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد إن أولويات برنامجه الحكومي تتركز على حل مشاكل الخدمات ومكافحة الفساد ومراعاة حقوق الأقليات.

حديث السوداني بيان أصدره مكتبه خلال لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وذكر البيان أن اللقاء "شهد مناقشة الأوضاع السياسية العامة في البلاد، والتأكيد على تعزيز التعاون مع المنظمة الأممية، وتدعيم آليات النظام الديمقراطي في العراق".

وأكد السيد السوداني أن برنامجه الحكومي "سيركز على معالجة المشكلات الخدمية ومكافحة الفساد"، معرباً عن حرص الحكومة القادمة "على الاستماع إلى صوت الشباب، ومراعاة ملف حقوق الإنسان والأقليات، فضلاً عن الاستعداد للعمل من أجل علاقات خارجية متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي على أساس المصالح المشتركة التي تحفظ سيادة العراق".

من جانبها قدمت بلاسخارت التهاني الى السوداني بمناسبة تكليفه لرئاسة مجلس الوزراء، وأكدت دعم البعثة الأممية لتشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب العراقي بجميع مكوناته،