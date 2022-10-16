مكتب السوداني ينفي "تسريب" تشكيلته الحكومية: ما زلنا في طور النقاش

أربيل (كوردستان 24)- نفى مكتب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني صحة الأنباء التي تحدثت عن تسريب عدد من أسماء تشكيلته الحكومية الجديدة.

وتداولت صفحات عدة على المنصات الرقمية جملة أسماء لشخصيات قيل إنها ستتسنم حقائب وزارية، ومنها وزارات سيادية، في حكومة السوداني.

وقال مكتب السوداني في بيان إنه ينفي "كل المنشورات غير الموثوقة والتسريبات التي تتضمن معلومات غير دقيقة عن تشكيلة الحكومة المقبلة".

وأضاف أن "العمل ما زال في طور النقاشات والمباحثات وتبادل الآراء مع كل الشركاء السياسيين والأطر الاجتماعية والوطنية".

وكُلف السوداني يوم الخميس بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد عام من الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد في أعقاب الانتخابات النيابية التي أجريت في تشرين الأول أكتوبر الماضي.