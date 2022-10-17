التحالف الدولي يؤكد استمرار دعمه لقوات البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أكد القائد العام لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، الجنرال ماثيو ماكفرلين، على مواصلة التحالف دعمه لقوات البيشمركة.

وجاء ذلك يوم الأحد، خلال استقبال وزير البيشمركة شورش إسماعيل للجنرال ماثيو ماكفرلين ووفد مرافق له.

وقال شورش إسماعيل في بيان، ان الجانبين ناقشا مذكرة التفاهم بين وزارتي الدفاع الأمريكية ووزارة البيشمركة، كما تمت مناقشة عملية الإصلاح وإعادة الهيكلة داخل وزارة البيشمركة.

واكد وزير البيشمركة انه تم بحث المخاطر التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، وسبل القضاء عليه.

واكد الجنرال ماثيو ماكفرلين على استمرار دعم التحالف الدولي لقوات البيشمركة.