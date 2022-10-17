الأنواء الجوية: العراق يمتلك إمكانية الاستمطار الصناعي

أربيل (كوردستان24)- كشفت هيئة الانواء الجوية العراقية عن امتلاك العراق إمكانية الاستمطار الصناعي لمواجهة الجفاف وحددت أسباب استمرار ارتفاع درجات الحرارة في العراق.

وقال المتحدث باسم هيئة الانواء الجوية عمر الجابري لوكالة الانباء العراقية "ان العراق يشهد تذبذباً فيث درجات الحرارة بالرغم من انخفاض تأثير المنخفض الجوي الموسمي الذي يؤثر في على البلاد، حيث ان العاصمة بغداد سجلت 38 درجة يوم أمس أما المحافظات الجنوبية فتراوحت من 37 الى 41 درجة".

وأضاف المتحدث باسم الهيئة "لغاية الان لا يوجد معلومات من قسم التنبؤ الجوي حول تعرض البلاد لموجات برد او تساقط امطار خلال الأيام المقبلة"، مشيراً الى "ان انخفاض درجات الحرارة يبدأ من شهر تشرين الثاني والامطار تكون من خفيفة الى متوسطة وتستمر لغاية شهر شباط، حيث من المفترض ان تشهد البلاد تغييراً في درجات الحرارة منذ بداية الشهر الحالي، ولكن لغاية الان لا يوجد أي تغييرات".

وتابع الجابري قائلاً "ان مشكلة بقاء ارتفاع درجات الحرارة ترجع الى عدة عوامل منها قلة الامطار في الموسم الماضي وبداية هذا الموسم وجفاف الأنهار وهشاشة التربة وعدم تواجد الحزام الأخضر وهذا يساعد على الاحتباس الحراري"، مضيفاً "ان دول الخليج لجأت الى الاستمطار الصناعي والعراق لديه الامكانية لذلك".

وأشار الجابري الى "ان بعض اللجان المشكلة من وزارات الموارد المائية والبيئة ووزارة الزراعة أكدوا ان الاستمطار الصناعي يحتاج الى فترة معينة مثل الغيوم القريبة التي تحمل الامطار، لتتم عملية التحفيز وتكون في فصل الشتاء".