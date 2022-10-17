رسميا ..الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف يباشر مهامه في قصر السلام اليوم الاثنين

أربيل (كوردستان 24)- قالت رئاسة الجمهورية العراقية يوم الأحد ،ان رئيس جمهورية العراق الجديد عبد اللطيف جمال رشيد، سيستلم مهامه رسميا من قصر السلام في العاصمة العراقية بغداد، يوم الاثنين .

وجاء انتخاب رشيد بعد أشهر من المساومات والمفاوضات والمعارك الكلامية والصفقات العلنية والسرية، بين القوى السياسية العراقية.

وجاء انتخاب رشيد بعد أن وافق الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة الرئيس مسعود بارزاني على سحب مرشحه وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد من السباق الرئاسي مما افسح المجال لانتخاب رئيس جديد بدلا من برهم صالح الذي ظل يحظى بدعم الاتحاد الوطني الكوردستاني حتى اللحظة الأخيرة.

وأدى عبد اللطيف رشيد الخميس الماضي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب العراقي رئيسا لجمهورية العراق.

ومن المقرر أن يبدأ الدكتور عبد اللطيف رشيد مهامه، كرئيس للجمهورية، اليوم الاثنين الساعة 11:00 صباحا.

وأعلن البرلمان العراقي في بيان رسمي يوم الخميس، انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق بعد حصوله على 162 صوتا من أصل 269 صوتا، في وقت حصل منافسه الرئيس العراقي السابق برهم صالح على 99 صوتا، ليصبح بذلك السياسي الكردي عبد اللطيف رشيد رئيسا للبلاد.