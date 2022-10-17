من قصر السلام.. الرئيس العراقي: سأعمل على حلِّ الخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، انه سيبذل كافة جهوده في حل المشاكل الداخلية، ومن بينها الخلافات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

جاء ذلك في كلمةٍ له بعد تسلّمه، اليوم الاثنين، مهامه بشكلٍ رسمي في قصر السلام ببغداد، في مراسيم رسمية.

وقال عبد اللطيف رشيد "سأبذل كل جهدي للتقريب بين القوى السياسية ورعاية حواراتها والقيام بمهامي بأمانة لحماية الدستور وسيادة ووحدة العراق واستقلاله، وسأبذل جهودي لحل الخلافات القائمة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

واضاف "سأسعى في التركيز على إقامة علاقات متينة ومتوازنة بين العراق والمجتمع الدولي من أجل المصالح المشتركة".

إلى ذلك، وجّه الرئيس العراقي امتنانه وشكره لأعضاء مجلس النواب، "الذين منحوني الثقة لمنصب رئيس الجمهورية والمرجعية الدينية وقادة القوة العراقية السياسية".

كما تمنّى خلال كلمته أن تتشكّل الحكومة العراقية بسرعة، وتكون كفوءة وموحّدة، لتلبي طموحات الشعب العراقي في الأمل والاستقرار".

وقال "سأعلن قريباً للشعب العراقي برنامج عملي في رئاسة الجمهورية العراقية".