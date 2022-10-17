سیاسة

نائبٌ عن المكوّنٍ الإيزيدي يطالب بحقيبةٍ وزارية في الحكومة العراقية

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العراق المكون الايزيدي البرلمان العراقي حقيبة وزارية

أربيل (كوردستان 24)- طالب النائب في البرلمان العراقي عن المكوّن الإيزيدي، شريف سليمان، رئيس مجلس الوزراء المكلّف، بإنصاف الإيزيديين ومنحهم حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة.

وفي بيانٍ نشرته وسائل إعلامٍ محلية، الاثنين، قال سليمان "يجب إنصاف المكون الإيزيدي من قبل رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، ومنح المكون مقعداً وزارياً في حكومته".

وأضاف "المكون الإيزيدي تعرّض للإبادة جماعية على يد تنظيم داعش الإرهابي، وإلى يومنا هذا يعيش معظم الإيزيديين في مخيمات النزوح".

وتابع "المكون الإيزيدي من المكونات الدينية الأساسية في البلاد، لذلك نطالب القوى السياسية بمنح المكون حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة على غرار حكومتي إياد علاوي ونوري المالكي".

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