اقتصاد

وصول رُمّان حلبجة الى أسواق الامارات

ستصدر ثمار رمان منطقة حلبجة تحت علامة تجارية كردية خاصة إلى أسواق الإمارات، وحالياً تمت الاستعدادات من حيث الجودة والخدمات التقنية
author_image مظفر مزوري
کوردستان حكومة اقليم كوردستان وزارة الزراعة مستشارين خبراء رمان

أربيل (كوردستان24)- اجتمعت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بمستشارين من هولندا وفريق خبراء من مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان، وتمت مناقشة عدة مجالات من بينها تصدير رمان حلبجة الى الامارات هذا العام تحت علامة تجارية كوردية خاصة.

وقالت حكومة إقليم كوردستان في بيان لها نشرته على الموقع الالكتروني الرسمي للحكومة "التقت بيكَرد طالباني، وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، 16 تشرين الأول 2022، بحضور اللجنة الخاصة بالوزارة، بمستشارين من هولندا وفريق خبراء من مكتب رئيس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان، وفي الإجتماع تمت مناقشة عدة مجالات زراعية مهمة، منها:

* عملية التسويق والعلامات التجارية للمنتجات المحلية التي ستصدر هذا العام الى الخارج، حيث ستصدر ثمار رمان منطقة حلبجة تحت علامة تجارية كردية خاصة إلى أسواق الإمارات، وحالياً تمت الاستعدادات من حيث الجودة والخدمات التقنية.

* مناقشة كيفية قبول الورقة بين وزارة الزراعة والموارد المائية والحكومة الهولندية، لغرض تنفيذ النقاط والبنود والمواد بعد موافقة مجلس الوزراء.

* موضوع حل مشاكل الأراضي للحد من المعوقات والإجراءات الروتينية أمام الفلاحین والمزارعين والمستثمرين وأصحاب المشاريع، ضمن الجدول الزمني المحدد لبدء الاستثمار في إقليم كوردستان.

* مناقشة موضوع تسويق المنتجات الزراعية وإعادة تنظيم وسائل التعلميات والإرشادات والمساعدات الزراعية للفلاحين والمزارعين، في كيفية استخدام التكنولوجيا الزراعية المتقدمة، من أجل تطوير القطاع الزراعي.

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