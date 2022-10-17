الرئيس بارزاني والسفير البريطاني لدى بغداد يبحثان المستجدات السياسية

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس مسعود بارزاني والسفير البريطاني لدى بغداد، مايك برايسن ، اليوم الاثنين 17 تشرين الأول أكتوبر 2022، المستجدات على الساحة السياسية في العراق والمنطقة.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس بارزاني لمايك برايسن، والوفد المرافق له في أربيل.

وفي الاجتماع الذي حضره أيضا، القنصل البريطاني العام ديفيد هنت، بحث الجانبان آخر التطورات التي تشهدها الساحة السياسية العراقية بعد إنتخاب رئيس الجمهورية.

وأكد الطرفان على حث الخطوات بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفقاً للإستحقاقات الإنتخابية، وضرورة تطبيق البرنامج المتفق عليه مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، ليكون هذا البرنامج بمثابة خارطة طريق ترسم مسار العملية السياسية في العراق والدفع بها نحو تحقيق الاستقرار .

وجرى خلال اللقاء، تأكيد الأهتمام على دور المرأة وتمكينها، وأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان سبّاقاً دائماً الى تقديم النساء الفاعلات واعطائهن دوراً مميزاً للإرتقاء بالمجتمع.