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بنطال جينز يباع بـ 87 ألف دولار.. ماذا تعرف عنه؟

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العالم بنطال جينز امريكا

أربيل (كوردستان 24)- بِيع بنطال جينز يعود لثمانينيات القرن التاسع عشر بمبلغ 87 ألف دولار في مزادٍ علني ببلدة أزتيك الصغيرة بولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

ويُعدُّ هذا المبلغ هو الأغلى ضمن الأسعار التي دُفعت على الإطلاق لبنطالٍ مصنوع من الجينز، ويشتمل السعر على علاوة المشتري التي بلغت 15%.

وعثر عالم آثار في مجال سراويل الجينز على البنطال في منجمٍ مهجور، قبل أن يشتريه كايل هاوتنر البالغ من العمر 23 عامًا، وزيب ستيفنسون المخضرم في سوق سراويل الجينز العتيقة، بحسب (سي إن إن) عربية.

ورُغم كونه رمزًا للغرب الأمريكي، إلا أن بنطال الجينز هذا شهد جانباً مظلماً من تاريخ البلاد، حيث طُبِع عليه عبارة

"النوع الوحيد الذي صنعته شركة Whie Labour" في جيبٍ داخلي للبنطال.

واستخدمت شركة ليفايز هذا الشعار، بعد إدخال قانون استبعاد الصينيين في عام 1882، والذي منع العمال الصينيين من دخول الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "ليفايز" تخلّصت من هذه السياسة والشعار في تسعينيات القرن الـ19، وأُلغي القانون في عام 1943.

ولا يوجد سوى عدّة قطع مشابهة لهذا البنطال، ولكن يُحتَفظ بها في المتاحف، وهي حساسة للغاية بحيث لا يمكن لأحد أن يرتديها.

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