سیاسة

أوكرانيا تلاحق عميلاً روسياً سابقاً وترصد 100 ألف دولار للقبض عليه

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العالم المخابرات الاوكرانية 100 الف دولار الأمن الفيدرالي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مخابرات وزارة الدفاع الأوكرانية، الاثنين، عن رصد مكافأة بقيمة 100 ألف دولار، للقبض على عميلٍ سابق لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

ويُعدُّ إيغور ستريلكوف جيركين، من أولى الشخصيات في تدخّل روسيا في أوكرانيا عام 2014، عند استيلاء أنصار الكرملين على سلوفانسك في مقاطعة دونيتسك.

وكشفت وثائق عُثِر عليها في مكتبه  بسلوفانسك بعد فراره عندما كان قائداً عسكرياً فيها خلال الأشهر الأولى من النزاع، أنه أمر بإعدام 3 على الأقل رمياً بالرصاص في دونيتسك بعد محاكمات عسكرية متسارعة.

فيما اعترف لاحقاً بالحكم على 3 رجال آخرين بالإعدام وقتل واحد منهم بنفسه، وفق العربية نت.

ويواجه العميل الروسي السابق، ملاحقة دولية من جانب هولندا، لمشاركته في إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية "إم إتش 17" فوق أوكرانيا ومقتل 283 شخصاً.

وفي أغسطس آب 2014، استدعي إلى موسكو حيث ظهر في البرامج الإذاعية القومية وظل غائباً نسبياً، حتى ظهر بعد الحرب الروسية على أوكرانيا في الـ 24 فبراير شباط الماضي، مدوناً عسكرياً بارزاً.

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