دبلوماسي ألماني: العراق بحاجة عاجلة إلى حكومة "كاملة الصلاحيات"

أربيل (كوردستان 24)- قال السفير الألماني لدى بغداد مارتن ييغر اليوم الاثنين إن العراق بحاجة عاجلة إلى حكومة "كاملة الصلاحيات".

حديث الدبلوماسي الألماني نقله بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني خلال لقاء جمع الجانبين في بغداد.

ونقل البيان عن ييغر قوله إن "العراق يحتاج وبشكل عاجل إلى حكومة كاملة الصلاحيات تدرك حجم التحديات التي تواجهها في ظل المرحلة الراهنة".

وأضاف أن بلاده لديها "اهتمام كبير بأن تنجح هذه الحكومة وتتغلب على مختلف التحديات".

وقال السوداني إن حكومته المقبلة تتجه "نحو بناء علاقات متوازنة مع محيطيها الإقليمي والدولي، كذلك تطلعها الى تنمية علاقات التعاون مع ألمانيا وعموم دول الاتحاد الأوروبي".

وبين السوداني أن كل جهوده تتركز حالياً على تشكيل الحكومة بـ"السرعة الممكنة وعلى أساس دقة الاختيار"، حسبما جاء في البيان.

وتابع قائلاً "ستكون الحكومة المقبلة حكومة خدمات، تتضمن إصلاحات اقتصادية، واستثماراً للإيرادات النفطية بعيداً عن الفساد".

وكُلف السوداني يوم الخميس الماضي بتشكيل الحكومة بعد عام على الأزمة السياسية التي تفجرت في أعقاب الانتخابات النيابية غير الحاسمة.