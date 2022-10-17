مسرور بارزاني وريتشاردسون يبحثان "فرصة مواتية" لتشكيل حكومة خادمة لمكونات العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاثنين السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون.

وجرى في اللقاء، بحث الوضع العام في العراق، ولا سيما مسار العملية السياسية والجهود الرامية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

واتفق الجانبان على أهمية حماية الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان، والتأكيد على وجود فرصة مواتية جديدة لتشكيل حكومة تضع في أولوياتها خدمة جميع المكونات العراقية من دون تمييز، وحل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بناءً على الالتزام بالدستور ومضمون الاتفاق المبرم بين الأطراف التي ستشكل الحكومة، وخصوصاً احترام مبادئ الشراكة الحقيقية والتوازن والتوافق.

كذلك شهد الاجتماع التباحث بشأن أهمية إجراء انتخابات برلمان كوردستان، إذ شدد رئيس الحكومة على ضرورة إجراء الانتخابات في موعد قريب ومناسب، وجدد استعداد مؤسسات حكومة إقليم كوردستان لتقديم أي شكل من أشكال المساعدة والتسهيلات بهذا الصدد.

وفي جانب آخر من اللقاء، سلّط الجانبان الضوء على عملية تسويق منتجات إقليم كوردستان المحلية وتصديرها إلى الأسواق الخارجية، والتي ستبدأ في المستقبل القريب، كجزء من برنامج التشكيلة الوزارية التاسعة للاهتمام بالقطاع الزراعي والمنتجات والمحاصيل المحلية، ودعم فلاحي كوردستان ومزارعيها. وشكر رئيس الحكومة القنصل العام البريطاني لدى إقليم كوردستان ديفيد هانت على تنسيقه وتعاونه بهذا الشأن.