صحة وبیئة

البيئة تميط اللثام عن "أمر سري" لرئيس الوزراء بشأن "صلة النفط بالسرطان"

لا تتفق تصريحات الفلاحي مع ما أدلى به وزير النفط إحسان عبد الجبار عندما نفى أي صلة بين ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان وتلوث الهواء بسبب النفط
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يحرق حقل الرميلة الغاز أكثر من أي حقل نفط آخر في العالم
يحرق حقل الرميلة الغاز أكثر من أي حقل نفط آخر في العالم
العراق العراق النفط سرطان

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وزارة البيئة العراقية اليوم الاثنين عن ارتفاع نسب السرطان في البلاد، ولا سيما في البصرة، وأشارت إلى أن السبب يكمن في التلوث المرتبط بإنتاج النفط.

وسبق أن خلصت دراسات وبرامج بيئية إلى أن حرق الغاز المنبعث خلال التنقيب عن النفط ينتج ملوثات تتصل بصورة مباشرة بمرض السرطان.

وقال وزير البيئة جاسم الفلاحي، إن "السبب الرئيسي" وراء ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان يرتبط بإنتاج النفط، ولا سيما في البصرة.

وتحدث الفلاحي في مقابلة مع بي بي سي عن "أمر سري" كان أصدره رئيس الوزراء "يمنع الموظفين من التحدث عن الأضرار الصحية الناجمة عن التلوث".

ولا تتفق تصريحات الفلاحي مع ما أدلى به وزير النفط إحسان عبد الجبار عندما نفى أي صلة بين ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان وتلوث الهواء بسبب النفط.

وأضاف الفلاحي أن وزارة النفط سبق أن منعت موظفيه من إجراء اختبارات مراقبة لرصد التلوث في حقل الرميلة النفطي الكبير.

ويحرق حقل الرميلة الغاز أكثر من أي حقل نفط آخر في العالم.

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