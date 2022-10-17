سیاسة

نيجيرفان بارزاني: حل مشاكل أربيل وبغداد كفيل باستقرار العراق

أشار رئيس الإقليم إلى أن معالجة المشاكل بين أربيل وبغداد كفيلة بإحلال الاستقرار إلى العراق
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
کوردستان العراق نيجيرفان بارزاني المشاكل بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الاثنين إن استقرار العراق يكمن في حل المشاكل بين أربيل وبغداد.

وفي كلمة له خلال مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة جامعة دهوك، أعرب نيجيرفان بارزاني عن أمله بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة بـ"أسرع وقت".

وتابع "على القوى العراقية أن تستلهم الدروس والعبر من الأخطاء السابقة.. ولا بد من حل المشاكل بين إقليم كوردستان وبغداد على أساس الدستور".

وأشار رئيس الإقليم إلى أن معالجة المشاكل بين أربيل وبغداد كفيلة بإحلال الاستقرار إلى العراق.

وانتخب البرلمان الاتحادي الأسبوع الماضي السياسي الكوردي عبد اللطيف رشيد رئيساً والذي بدوره، كلف مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة، مما ينهي جموداً استمر لعام بعد الانتخابات العامة التي أُجريت في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي.

وأمام السوداني 30 يوماً، منذ يوم تكليفه، لتشكيل حكومة وتقديمها إلى البرلمان لتمريرها. وسبق أن تعهد بحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

كان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أكد خلال لقائه السفير البريطاني لدى العراق وجود فرصة مواتية جديدة لتشكيل حكومة تضع في أولوياتها خدمة جميع المكونات العراقية دون تمييز، وحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية بموجب الدستور.

موضوعات ذات صلة
العراق

شاخوان عبد الله يطالب بإيقاف العمل بمطار كركوك
  42 دقائق
العراق

"بلد العجائب".. زيباري: رئيس الجمهورية فاز بأصوات أخرى.. وحزبه وقف ضده
  1 ساعة
العراق

العراق.. أزمة "المليارات المفقودة" تتفاعل وبلاسخارت تدخل على الخط
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف