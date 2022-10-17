السليمانية تسجل إحصائية مرتفعة بالسرطان في يوم واحد

أربيل (كوردستان 24)- سجلت مدينة السليمانية بإقليم كوردستان اليوم الاثنين إحصائية يومية مرتفعة بالسرطان في يوم واحد، حسبما ذكره مستشفى تخصصي.

وقال مستشفى (هيوا) المخصص لمرضى السرطان في السليمانية، إنه سجل في الساعات الأربع والعشرين الماضية 40 إصابة بالمرض.

ولم يعلن المستشفى عن مثل هذا المعدل من قبل، مما قد تكون أعلى إحصائية يسجلها على الإطلاق في ثاني أكبر مدن إقليم كوردستان.

وأشار المستشفى، في إحصائية نشرها على صفحته في فيسبوك، إلى أن 143 مريضاً تقلوا العلاج الكيميائي في اليوم ذاته، إلى جانب دخول 85 مريضاً إلى قسم الطوارئ.