"بلد العجائب".. زيباري: رئيس الجمهورية فاز بأصوات أخرى.. وحزبه وقف ضده

أربيل (كوردستان 24)- وصف الوزير السابق وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، العراق بأنه "أصبح بلد العجائب" بعد فوز رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بأصوات لا تضم حزبه.

وانتخب البرلمان الاتحادي الأسبوع الماضي رشيد رئيساً للبلاد ليخلف بذلك برهم صالح الذي خسر بفارق كبير رغم منح كتلة الاتحاد الوطني أصواتها لصالحه.

وقال زيباري على حسابه في تويتر "العراق أصبح بلد العجائب والغرائب"، مشيراً إلى أن رشيد فاز "بالمنصب وحزبه وقيادته وقفت ضده إلى آخر لحظة وفاز بأصوات الكتل الأخرى".

وأضاف أن "البرلمان العربي عقد اجتماعاً للوقوف مع العراق ضد الانتهاكات العسكرية التركية والإيرانية لأراضيه، وممثلة العراق وقفت ضد مشروع القرار" في إشارة إلى حنان الفتلاوي.

كانت الفتلاوي قد عارضت في اجتماع للبرلمان العربي عقد قبل نحو أسبوعين، بيان ختامياً للاجتماع أدان فيه القصف الذي تعرض له إقليم كوردستان مؤخراً، وأشارت حينها إلى أنه يجب إدانة جميع التدخلات التي تمارسها "خمس مجاورة" في الشأن العراقي.