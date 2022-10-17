شاخوان عبد الله يطالب بإيقاف العمل بمطار كركوك

أربيل (كوردستان 24)- طالب نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله اليوم الاثنين بإيقاف العمل بمطار كركوك بسبب "شبهات فساد"، وذلك بعد يوم من افتتاحه.

وقال عبد الله في بيان إنه طالب "وزير النقل في الحكومة الاتحادية بإيقاف العمل بمطار كركوك بسبب ما أثير من شبهات فساد حول المشروع ووجود مشاكل أمنية ومعوقات فنية وإدارية".

وحمّل نائب رئيس البرلمان "سلطة الطيران المدني ووزارة النقل والجهات المعنية مسؤولية افتتاح مطار كركوك بهذه السرعة دون مراعاة التحقق من ملفات الفساد ومعالجة المشاكل الفنية والتقنية".

وأشار عبد الله في بيانه إلى "أهمية مشروع مطار كركوك... فضلاً عن فوائده الاقتصادية والمالية وما يوفره من فرص عمل ويدعم الاقتصاد وحركة التجارة في كركوك".

وتابع "في حال اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الخاصة بالجانب الأمني وحسم ملفات الفساد ومعالجة المشاكل فبالإمكان إعادة العمل بمطار كركوك".

واُفتتح مطار كركوك يوم أمس بحضور وزير النقل والمسؤولين المحليين في المحافظة، بعد مرور خمس سنوات على سيطرة الحكومة العراقية على كركوك رداً على استفتاء أجراه إقليم كوردستان في أيلول سبتمبر 2017، وشمل المدينة المتنازع عليها.

وكان المطار يستخدم للأغراض العسكرية، واستخدمه الأمريكيون قاعدة لهم بعد سقوط النظام السابق عام 2003، فيما تشغله حالياً القوات العراقية.

وبحسب المسؤولين على مطار كركوك فإن المدة الزمنية المحددة لهبوط أولى رحلات المسافرين، لن تتم إلا بعد أسبوعين كحد أقصى.

ويضم المطار مدرجين لهبوط وإقلاع طائرتين في آن واحد، ومن المؤمل أن يكون مركز ترانزيت دولياً، وفيه ساحة تستوعب وقوف تسع طائرات مختلفة الأحجام.