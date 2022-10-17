بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته

أربيل (كوردستان 24)- توج النجم الفرنسي كريم بنزيمة اليوم الاثنين بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، في حفل أقيم بالعاصمة باريس، ليصبح أول فرنسي يفوز بالجائزة المرموقة التي تنظمها مجلة "فرانس فوتبول" بعد زين الدين زيدان منذ قرابة ربع قرن من الزمن.

وجاء هذا التتويج بعد موسم ناجح لبنزيمة رفقة النادي الملكي الذي فاز معه بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ولمع اسمه بشكل لافت في المنافستين. وبالنسبة للسيدات فقد حظيت لاعبة برشلونة الإسبانية أليكسيا بوتيلاس بجائزة الكرة الذهبية للعام الثاني على التوالي.

هذا و نال المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، 34 عاما، جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، لأول مرة في مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات، سواء مع فريقه الأول أولمبيك ليون، أو إلى جانب كبار نجوم الكرة الأوروبية في ريال مدريد، حيث استطاع أن يصنع اسما كبيرا له بفضل أهدافه الجميلة ومراوغاته وتمريراته الذكية.

وبرز اسم بنزيمة في الموسم الماضي، إذ فاز مع الريال بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وساهم في الإنجازين بشكل فعال وكبير، حيث أنهى الموسم في صدارة الهدافين (27)، ووصافة الممررين الحاسمين (12)، ما وضعه في موقع مميز لإحراز جائزة الكرة الذهبية.

وبهذا الإنجاز، يكون المهاجم الدولي خامس لاعب فرنسي يتوج بالجائزة المرموقة.

ورشح للجائزة 30 لاعبا بينهم رأس حربة برشلونة البولوني روبرت ليفاندوفسكي، كما ضمت قائمة المرشحين، التي تغيب عنها ميسي ونيمار، النرويجي إرلينغ هالاند المتألق مع مانشستر سيتي هذا الموسم، نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي، والبلجيكي كيفن دي بروين.

وساهم بنزيمة في تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة الخامسة والثلاثين، ودوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشرة في تاريخ النادي الملكي.

فيما فازت لاعبة برشلونة الإسبانية أليكسيا بوتيلاس بجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2022 للعام الثاني على التوالي. وتتعافى بوتياس (28 عاما) راهنا من إصابة قوية في الركبة حرمتها من المشاركة في اليورو مع منتخب بلادها، ومن غير المتوقع أن تلعب هذا الموسم.

وقادت لاعبة خط الوسط التي خلفت النروجية أدا هيغيربيرغ والأمريكية ميغان رابينو إلى الجائزة العام الماضي، برشلونة إلى ثنائية الدوري والكأس المحليين بالإضافة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وكانت أفضل مسجلة في المسابقة القارية مع 11 هدفًا إلا أن برشلونة خسر النهائي ضد ليون الفرنسي.