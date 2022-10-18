حكومة إقلیم كوردستان تعمل على استكمال شارعين رئيسيين

‌أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان انها تعمل على استكمال طريقيّ دربنديخان-كلار وطريق وارماوا-كلار ضمن اهتمامات الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بالطرق والشوارع، مؤكدة ان المشروع توقف سابقا بسبب عدم توفر الموازنة اللازمة لكن في التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم استأنف العمل في المشروع من جديد.

وقالت حكومة إقليم كوردستان في بيان لها نشرته على موقعها الالكتروني "في السنوات الماضیة، أثرت الأزمات المالية والسياسية على تنفيذ المشاريع في إقليم كوردستان، لكن التشكیلة التاسعة لحكومة إقلیم كوردستان أولت الاهتمام الكامل بالطرق والشوارع، بما في ذلك إصلاح وترمیم طريق (كَلار - دَربنديخان) وطريق (وارماوا - كَلار)، ولقد قدمت الحكومة مبلغاً خاصا بهما".

وأضاف البيان "في السابق توقف المشروع بسبب عدم توفر الموازنة اللازمة، لكن في التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان وبناءً على طلب مواطني المنطقة استأنف العمل في المشروع. ويعمل مجلس محافظة السليمانية حاليا على موضوعين أولهما طريق كلار – دربنديخان وثانيهما طريق وارماوا – كلار".

وأوضح البيان أن "الطريق الاول، خصصت له الحكومة مبلغ 200 مليون دينار اسبوعيا من الايرادات المحلية لمدينة السليمانية لكن مجلس محافظة السليمانية طلب زيادة المبلغ الى مليار دينار، وقد اكتملت جميع الإجراءات القانونية، وكل ما تبقى هو تخصيص الميزانية".

أما الطريق الثاني "الذي تم منحه في السابق لشركة ما، أنفقت الحكومة حتى الآن ميلغ 7 مليارات على هذا المشروع. وكان مجلس محافظة السليمانية قد دعا مجدداً إلى تشكيل لجنة متابعة لتحديد الإهمال والمشاكل بين الحكومة والشركة المنفذة لحلها لاحقاً".

ولفت بيان الحكومة الى أنه "يُنظر إلى استكمال هذه الطرق على أنه مشروع استراتيجي لكل من حكومة إقليم كوردستان وأهالي المنطقة، حيث تقع عدة حوادث مرورية كل شهر على تلك الطرق تتسبب في وفاة العديد من المواطنين".

وقالت عضوة مجلس محافظة السليمانية مينا سامي محمد أمين لدائرة الإعلام والمعلومات "تم تخصيص مبلغ 60 مليار دينار لطريق كَلار - دَربنديخان لكن المشكلة تكمن في الإيرادات الداخلية، ووفق القانون لدينا عدة انواع من الايرادات التي يمكن استخدامها في انجاز المشاريع، منها عائدات النفط والمشاريع ومقدار من الأموال التي ينفقها العراق على السليمانية، وقد تقرر تمويل هذا المشروع من عائدات النفط".

وبحسب تصریح مهندس المشروع "حتى الآن، تم الانتهاء من 55٪ من طريق كَلار - دَربنديخان، ونحن بحاجة إلى الحصول على الميزانية الكاملة للانتهاء من المشروع بشكل سريع".