بناء خمس برك علی نهر الخابور ينقذ المنطقة من نقص المياه والجفاف

أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان انها قررت بناء خمس برك على نهر الخابور في زاخو مما سيرفع نسبة المياه من نصف متر الى مترين ونصف لانعاش قطاع السياحة في هذه المنطقة.

وقالت حكومة إقليم كوردستان في بيان لها نشرته على موقعها الالكتروني "في التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، أصبحت زاخو إدارة مستقلة ويتم الآن تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى هناك، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إحياء منطقة زاخو وتجميل المدينة، مثل بناء 5 برك على نهر الخابور، تخضير المدينة، بناء متنزه كبير ومتحف، تبليط الطرق وتوسيع وتحديث الطريق ذو الممرين الرئيسي في المدينة".

وأضاف البيان "وفيما يتعلق باهتمام الحكومة بالمياه، فقد قررت بناء خمس برك على نهر الخابور في زاخو، مما سيرفع نسبة المياه من نصف متر إلى مترين ونصف المتر وينعش قطاع السياحة في هذه المنطقة".

وأشار بيان الحكومة الى أن "هناك أربع شركات مختلفة مسؤولة عن بناء البرك، توظف مجتمعة نحو 200 عامل مع أكثر من 20 آلة لمدة 20 ساعة في اليوم، أكثر من 75 من هؤلاء العمال هم عمال محليون".

ويبلغ طول نهر الخابور 160 كيلومترًا ويتدفق عبر 47 قرية في إدارة زاخو المستقلة، في السنوات الأخيرة، وبسبب الجفاف، انخفضت نسبة مياه النهر بشكل كبير، لذا فإن استكمال البرك سينقذ المجرى المائي ويساعد في تجاوز الأهالی والمنطقة معضلة نقص المياه والجفاف.