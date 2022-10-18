مسرور بارزاني: نأمل من الحكومة الاتحادية الجديدة الإلتزام بالدستور

أربيل (كوردستان 24)- عبّر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء 18 تشرين الأول أكتوبر، عن أمله في ان تلتزم الحكومة العراقية الجديدة، بالدستور العراقي.

وتم انتخاب رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، قبل أيام، بعد أشهر من المساومات والمفاوضات والمعارك الكلامية والصفقات العلنية والسرية، بين القوى السياسية العراقية.

وجاءت تصريحات مسرور بارزاني خلال لقاء جمعه مع قناصل ودبلوماسيين دوليين في أربيل، لبحث اوضاع اقليم كوردستان والعراق والمستجدات في المنطقة.

واكد رئيس حكومة كوردستان خلال حديثه على ان هناك اتفاقا لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، متمنيا في الوقت نفسه النجاح لكل من رئيس الجمهورية الجديد ورئيس الوزراء الاتحادي المكلف.

وأشار مسرور بارزاني الى ان عملية اصلاح وإعادة هيكلة قوات البيشمركة مستمرة، موجها الشكر للدعم الدولي للبيشمركة في محاربتها تنظيم داعش.

وشدد رئيس حكومة كوردستان على ضرورة عدم افساح المجال لحدوث فراغات امنية، وأهمية منع عناصر تنظيم داعش من التحرك وشن الهجمات.

واشار مسرور بارزاني الى رغبة إقليم كوردستان في تطوير وتمتين العلاقات مع الدول، وتعزيزها على كافة الاصعدة.