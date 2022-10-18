القضاء: استقدام مدير عام هيئة الضرائب وصدور مذكرات قبض

أربيل (كوردستان24)- أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء عن استقدام مدير عام هيئة الضرائب ومسؤولين في القسم المالي والرقابي، مؤكدة صدور مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان له على موقعه الالكتروني اليوم الثلاثاء " قررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي".

وأضاف بيان القضاء " قرار الاستقدام يأتي وفقا لاحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات عن تهمة احداث الضرر العمدي باموال وزارة المالية بصرف مبالغ الامانات الضريبية".

وأشار البيان الى "ان المحكمة اصدرت مذكرات قبض بحق اصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الامانات الضريبية، إضافة إلى تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة".